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Уайлдер – Ортис 2: прогноз на чемпионский матч-реванш

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Американский чемпион Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в субботу, 23 ноября, проведет матч-реванш против кубинца Луиса Ортиса.

Бронзовый бомбардировщик и Кинг-Конг сойдутся в ринге на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Ортис 2. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 24 ноября, по киевскому времени.

Боксеры провели эпичный бой в марте минувшего года. Тогда Уайлдер победил техническим нокаутом в 10-м раунде, однако в седьмой трехминутке был близок к досрочному поражению.

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Уайлдер – Ортис 2: прогноз на чемпионский матч-реванш

Неоспорим фаворитом реванша американца и кубинца считается действующий обладатель пояса. Ставки на победу Уайлдера принимаются с коэффициентом 1,20. Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех Ортиса достигают уровня 4,50.

Как сообщал OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер жестко прошелся по украинцу Александру Усику. Тот в ответ смело оценил возможное противостояние с американцем.

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Уайлдер – Ортис
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Деонтей Уайлдер Луис Ортис
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