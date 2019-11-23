Уайлдер – Ортис 2: онлайн видеотрансляция боя-реванша

Непобедимый американец Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) в ночь с 23 на 24 ноября на арене MGM Grand, в Лас-Вегасе проведет реванш против кубинца Луиса Ортиса (31-1, 26 КО).

На торжественной церемонии взвешивания Уайлдер показал вес 99,6 кг. Ортис – 107,3 кг. Оба боксера уложились в рамки супертяжелого веса, имея массу свыше 90,7 килограмма.

Ориентировочное время начала поединка – в 06:00 утра воскресенья (время киевское). Плеер с трансляцией появится в этой новости ближе к началу боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый бой между этими бойцами прошел в начале марта 2018 года и завершился победой американца нокаутом в десятом раунде.

Украинский супертяж Александр Усик назвал бой с Деонтеем Уайлдером наиболее желанным на сегодняшний день.

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