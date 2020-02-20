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20 февраля • обновлено в 10:00
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Уайлдер и Фьюри едва не подрались на пресс-конференции

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Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели горячую финальную пресс-конференцию перед боем за титул WBC в супертяжелом весе, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

Сначала боксеры обменялись оскорблениями во время вступительного слова, после чего начали толкаться. В результате конфликта Уайлдера и Фьюри на сцене появились представители их команд и охранники, которым удалось предотвратить начало драки.

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Напомним, что первый поединок между спортсменами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью. Оба боксера еще не знают поражений в профессионалах. На счету американца 42 победы, а у британца их 29.

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Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры объявили фаворита на матч-реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

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Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
Место
США Лас-Вегас
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