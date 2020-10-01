Уайлдер – Фьюри 3: реванш между боксерами снова перенесли

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что третий поединок между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри не состоится 19 декабря.

Как сообщает издание ESPN, причиной очередного переноса реванша стали матчи по американскому футболу. Промоутер заявил, что теперь бой между боксерами может состояться до ранее запланированной даты.

"Мы переносим реванш, поскольку в этот день днем и ночью будут сыграны пять чемпионских матчей в конференциях и два поединка Национальной футбольной лиги (НФЛ). ESPN, PBC, Fox и мы изучаем календарь, чтобы выбрать новую дату. Бой может состояться чуть раньше в декабре", – заявил Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально их поединок планировали провести в июле, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен на октябрь, а затем на 19 декабря.