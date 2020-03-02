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2 марта • обновлено в 17:28
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Уайлдер Фьюри 3: Боб Арум назвал дату боя

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Промоутер Василия Ломаченко из компании Top Rank Боб Арум заявил, что третий бой между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 июля.

"Мы осознали, что эта дата подходит каналам ESPN и FOX, поскольку это мертвый сезон для спорта. К тому моменту пройдет плей-офф НБА, бейсбольная лига будет в стадии межсезонья, а американского футбола еще не будет. Время просто идеальное. Так же думают и в отеле "MGM Grand"", – заявил Арум в интервью ESPN.

Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри

Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри

talkSPORT

По его словам, в контракте прописано, что третий поединок должен пройти в Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, но в это время года именно Лас-Вегас выглядит наиболее подходящим вариантом.

Отметим, что Уайлдер принял решение воспользоваться опцией реванша, которая прописана в соглашении между боксерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, американец озвучил неожиданную причину поражения во втором поединке против Тайсона Фьюри.

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Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Боб Арум
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