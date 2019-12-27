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27 декабря • обновлено в 23:28
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Уайлдер – Фьюри 2: прогноз и ставки на бой-реванш

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Британец Тайсон Фьюри считается фаворитом повторного поединка против американского чемпиона Деонтея Уайлдера, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

Бой был подтвержден официально, а права принять мегафайт удостоилась арена MGM Grand. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри 2. Ориентировочное начало – в 06:00 воскресенья, 23 февраля, по киевскому времени.

Аналитики отдают Цыганскому королю совсем небольшое преимущество. Ставки на победу Фьюри принимаются с коэффициентом 1,73. Показатели на успех Уайлдера достигают уровня 2,10. А ничейный исход оценивается котировкой 19,00.

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Уайлдер – Фьюри

Уайлдер – Фьюри

Отметим, что Уайлдер и Фьюри первый раз подрались 1 декабря 2018 года. Британец дважды побывал в нокдауне, но несмотря на это судьи зафиксировали ничью – 115-111, 112-114, 113-113.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа сделал Тайсону Фьюри неожиданное предложение перед реваншем британца с Деонтеем Уайлдером.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
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