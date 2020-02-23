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23 февраля • обновлено в 09:29
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Уайлдер - Фьюри 2: опубликованы лучшие моменты боя

7.6т
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Британец Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) уверенно победил в бою-реванше с американцем Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

12-раундовый поединок знаменитых боксеров прошел на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился досрочно.

OBOZREVATEL провел онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри 2 и предлагает своим читателям посмотреть на самые яркие моменты встречи.

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Уайлдер – Фьюри 2: соблазнительные ринг-герлз украсят вечер бокса в Вегасе

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря Фьюри и Уайлдер свой первый бой завершили вничью. При этом боксер из США дважды отправлял соперника в нокдаун.

После этого Уайлдер провел поединок 23 ноября 2019-го в Лас-Вегасе. 34-летний американец защитил титул чемпиона WBC, отправив кубинца Луиса Ортиса в нокаут в седьмом раунде.

Фьюри в ночь с 14 на 15 сентября единогласным решением судей одолел шведа Отто Валлина.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
Место
США Лас-Вегас
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