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21 февраля • обновлено в 13:17
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Уайлдер – Фьюри 2: боксеры получили необычный запрет

1.8т
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Спортивная комиссия штата Невада запретила Деонтею Уайлдеру и Тайсону Фьюри проводить традиционную дуэль взглядов перед матчем-реваншем из-за потасовки боксеров на пресс-конференции.

"Решение было принято по причине увиденного нами на финальной пресс-конференции. Действия обоих боксеров, которые начали толкать друг друга плохо отражается на репутации нашего вида спорта и угрожает здоровью и безопасности спортсменов, зрителей и мероприятию", – заявил исполнительный директор организации Боб Беннетт в интервью ESPN.

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри во время пресс-конференции

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри во время пресс-конференции

Boxing Scene

Напомним, что бой за чемпионский титул WBC в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоится в Лас-Вегасе на арене "MGM Grand" 22 февраля.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский боксер рассказал, чем займется после матча-реванша против Уайлдера.

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Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
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