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25 ноября • обновлено в 10:14
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Уайлдер брутально нокаутировал Ортиса: спортивные итоги 24 ноября

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Американский чемпион Деонтей Уайлдер страшнейшим нокаутом победил кубинца Луиса Ортиса в матч-реванше, а в Мексике футбольный вратарь забил гол ударом через все поле.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 24 ноября.

Кроме того, российскому боксеру Сергею Ковалеву досталось от президента WBC. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Уайлдер – Ортис" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Уайлдер – Ортис спортивная гимнастика
Персоны
Луис Ортис Деонтей Уайлдер боксер Сергей Ковалев
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