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У знаменитого украинского боксера умер сын: спортивные итоги 3 июля

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Организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года в России опозорились с матчем плей-офф турнира между сборными Колумбии и Англии, а у непобедимого украинского боксера Дениса Беринчика умер сын. OBOZREVATEL предлагает главные спортивные новости вторника, 3 июля.

Кроме того, футболиста сборной России Артема Дзюбу заподозрили в употреблении допинга. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
Усик - Гассиевбоксерская Лига чемпионовWBSS
Персоны
Денис БеринчикКриштиану РоналдуМурат ГассиевАлександр Усик
Объекты
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