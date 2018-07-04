У знаменитого украинского боксера умер сын: спортивные итоги 3 июля

Организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года в России опозорились с матчем плей-офф турнира между сборными Колумбии и Англии, а у непобедимого украинского боксера Дениса Беринчика умер сын. OBOZREVATEL предлагает главные спортивные новости вторника, 3 июля.

Кроме того, футболиста сборной России Артема Дзюбу заподозрили в употреблении допинга. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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