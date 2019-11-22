У Зеленского нет грязного опыта, как у многих прежних политиков - украинский супертяж

Украина все больше возвращает лидерство в мировом боксе благодаря талантам Усика, Ломаченко и Гвоздика. Но в будущем в авангард украинцев может подтянуться и супертяж Владислав Сиренко.

24-летний тяжеловес пока ищет себя в профи-карьере, недавно подписав контракт с новой немецкой промоутерской компанией и начиная путь к новым вершинам. Хотя и сейчас в Сиренко уже 13 боев за плечами, из которых все - победные. Во второй части интервью OBOZREVATEL Владислав подробно рассказал о своей работе з известным американским тренером Али Баширом, поведал о поездке к Поветкину в Россию и оценил своим взглядом приход к власти Владимира Зеленского.

В первой части интервью Сиренко рассказал, почему недоволен своими победами в первом раунде, как видит соперничество Василия Ломаченко и Сауля Альвареса, а также когда будет боксировать в Украине.

"Башир, возможно, и сказал какие-то плохие слова, но это как ворчание старого дедушки. Мы ведь не будем бить старого дедушку… А это больные люди, сделавшие подобное"

- Твой тренер – известный американский специалист Джеймс Али Башир. Как тебе с ним работается, и что он дал тебе уже на данном этапе в карьере?

- Мы с ним познакомились в США, в лагере Александра Усика, который тогда готовился к бою против Табисо Мчуну. Я на тот момент уже немного был разочарован своими стараниями найти промоутера или менеджера для начала профи-карьеры.

Он меня поддержал в этом плане, сказал: "Ты классный спортсмен, я буду с тобой работать". Это мне добавило мотивации, что такой специалист говорит обо мне в подобном свете. Первое время, когда мы тренировались, у меня очень глаза горели, хотелось себя проявить с лучшей стороны.

Владислав Сиренко (справа) сейчас тренируется у известного американского трененера Джеймса Али Башира 24tv.ua

Со временем мы уже притерлись друг к другу. Я восхищаюсь его знаниями и огромным опытом. Он мне добавил много чего нового. Я раньше впитал немало интересного от наших тренеров, а Башир мне дал американскую школу. Некоторые вещи, которые он объяснял, были очень интересными и новыми для меня. Я очень доволен сотрудничать с ним.

- Александр Усик недавно говорил, что он разошелся с Баширом из-за различий в менталитете между украинцами и американцами. У вас такой проблемы нет?

- У нас таких проблем нет, я владею английским, поэтому с общением все нормально. Да, американцы - своеобразные, у них специфическое видение на определенные моменты. Я к этому очень спокойно отношусь. Я вообще по жизни - спокойный человек, поэтому чтобы меня что-то вывело или не понравилось в нашей работе, то такого нет.

Меня в общении и работе с Баширом ничего не беспокоит. А даже если бы и беспокоило, то я могу себе позволить сказать это ему напрямую, и мы всегда найдем решение проблемы.

- Что скажешь о ситуации с нападением на Башира накануне боя Шилдс – Хабазин в США. Как ты об этом узнал? Какое твое мнение о случившемся?

- Для меня это очень неприятная тема. Это произошло как раз накануне моего боя 11 октября в Германии. У нас были куплены билеты для Башира, чтобы он сразу после того поединка летел в Германию.

Узнал я об этом еще в Киеве, мне позвонил знакомый журналист, который общается и с ним, и со мной. Он мне сказал, что Башир попал в больницу, но я сразу не понял, что произошло. Подумал, что у него проблемы со здоровьем, но я не знал, что на него напали.

Когда же все начало всплывать, я был очень зол и даже не мог себе представить, что что-то подобное может произойти в США. Чтобы какой-то вандал так напал и побил его. Башир, возможно, и говорил какие-то плохие слова, но это как ворчание старого дедушки, ему ведь 67 лет. Мы ведь не будем бить старого дедушку. А это больные люди, сделавшие подобное. Я надеюсь, что в США разберутся во всем, и этого человека накажут. В свою очередь, я рад, что Башир жив-здоров, правда, нельзя сказать, что с ним все нормально на 100% - его это очень сильно потрясло, но, главное, что он бодр духом.

- А ты с ним общался после этой ситуации?

- Да, конечно. Был еще такой момент, что его забрали в больницу сразу после инцидента, в Детройте. Потом его оттуда выписали, он уже прилетел домой, и только дома у него произошло (или уже определилось) кровоизлияние в мозг. Мне это было очень тяжело воспринимать, ведь в тот момент никто не знал, как он себя чувствует и что с ним происходит на самом деле.

Владислав Сиренко с чемпионским поясом WBF International fakty.ua

В тот момент я знал только, что его повторно забрали в больницу и вроде бы диагностируют кровоизлияние в мозг. И это было еще страшнее. Слава Богу, с ним сейчас все хорошо, он дома, лечится. Естественно, его это очень сильно выбило из колеи.

Я уже второй бой провожу без Башира, это немного морально неприятно. У меня есть тренер, но я не могу с ним тренироваться. Думаю, в следующем году мы вместе подготовимся к будущему бою.

- Вот ты говоришь, что уже второй бой проводишь без Башира, а как функционирует лагерь без него? Кто главный в тренировочном процессе?

- У нас уже есть наработанные шаблоны, и мы по ним тренируемся, знаем, что я буду в хорошей форме, если тренироваться так и так. Эти шаблоны корректируются, но не так, чтобы радикально. По ним я и с Баширом тренируюсь, и с другими тренерами.

В основном система этих тренировок основана на моих собственных ощущениях. Где-то я понимаю, что нужно добавить, а где-то наоборот - нужно убавить. И вот со временем мы наработали определенную систему, следуя которой я подхожу к бою в хорошей форме.

- Думаешь о том, что для чемпионских боев в будущем, возможно, придется вносить изменения и в тренерский штаб, и в тренировочный процесс?

- Естественно. Знаете, я всегда задумываюсь о чем-то большом и представляю, что было бы, если сейчас выходить на бой с тем или иным соперником. Был бы я готов или нет? Что мне нужно добавить, чтобы я стать готовым? Поэтому я это прекрасно понимаю, мы всегда вносим коррективы, также это понимает и моя команда.

- Исходя из твоего опыта, где лучше проводить подготовку – дома или в другой стране?

- Дома всегда сложнее проводить лагеря. Почему? Потому что есть некоторые семейные обстоятельства, которые тебя постоянно дергают, не дают сконцентрироваться полностью на подготовке. Также еще нелегко тренироваться там, где очень холодно, во время глубокой зимы. Ведь хочется побегать на улице, а ты понимаешь, что нужно одевать на себя 10 курточек, чтобы не замерзнуть. Плюс есть опасность заболеть. Всегда хотелось готовиться там, где тепло. Это расковывает.

"Возможно то, что Зеленский пришел не из политики, - хорошо. Значит, у него нет грязного опыта, как у многих прежних политиков"

- Ты уже дважды ездил на спарринги к Александру Поветкину. Какие от них остались впечатления?

- Александр – хороший спортсмен и человек, он всегда к своим спарринг-партнерам относился хорошо. От пребывания в его лагере остались лишь позитивные впечатления.

Как спортсмену, мне было очень интересно с ним спарринговать, ведь сейчас Поветкин - топ-боксер. Во многих организациях на ведущих позициях. Попробовать свои силы с боксером такого уровня – всегда круто. Во время работы в таких лагерях ты видишь свой уровень и понимаешь, насколько тебя хватает.

- Когда тебе поступали предложения поехать в Россию в лагерь к Поветкину, думал о войне между Украиной и Россией, и как это вообще будет воспринято болельщиками?

- Конечно, думал. Я понимал, что ко мне могут относиться, как к предателю. Однако, меня уговорили туда поехать, и я поехал. И от этих поездок у меня остались очень позитивные ощущения. Меня очень порадовало, как сам Поветкин и его команда относятся к ситуации, которая происходит между Украиной и Россией. И поэтому я продолжаю помогать ему, когда меня приглашают.

Владислав Сиренко (справа) вместе с известным российским боксером Александром Поветкиным Фото со страницы Facebook Владислава Сиренко

- Что ты думаешь о происходящем на Востоке Украины?

- Я знаю об этом из новостей, из интернета, как и все. Насколько это все достоверно и правдиво - не могу сказать. Любая война - это ужасно. Тем более, в наше время. Сейчас все конфликты должны решаться политическими методами, а не кровопролитием людей.

Я очень расстроен, что наши политики не могут до сих пор решить этот вопрос политическим путем. Я рад, что наш нынешний президент Владимир Зеленский немного действует в этом направлении, пытаясь остановить боевые действия, где люди друг друга убивают. Есть очень много людей, которые недовольны. Однако, мое мнение - лучше остановить кровопролитие сейчас, чем продолжать эту войну. Впрочем, это очень глубокая тема для рассуждений и каждый будет высказывать свою точку зрения.

- А как ты относишься к фразе "спорт вне политики"?

- Хотел, чтобы это было именно так. Однако на самом деле это не так. Вот простой пример: люди часто гордятся своими футбольными командами, своими боксерами, говорят, что из их страны самые сильные боксеры или футболисты. И ведь это и есть политика, и спорт всегда будет в нее переходить. Я бы очень хотел, чтобы спорт был только спортом. Чтобы на спортсменов во время соревнований не давило все это. Но спорт всегда есть и будет политикой.

- Какая твоя точка зрения насчет того, что в Украине последние президентские выборы выиграл не политик, а шоумен и актер Владимир Зеленский?

- В той ситуации, в которой оказалась наша страна, уже тяжело сказать, что лучше, а что - хуже. Однако, как и любой гражданин Украины, я верю в светлое будущее Украины и желаю ей такового. Надеюсь, что Зеленский сможет реализовать то, что он говорил до выборов.

Владислав Сиренко не оставляет без внимания футбол и поддерживает киевское "Динамо" Фото со странички Facebook Владислава Сиренко

Мне его предвыборные слова показались лучиком света. Возможно, то, что он пришел не из политики, - хорошо. Значит, у него нет этого грязного опыта, как у многих прежних политиков. Поэтому в избрании шоу-мена Зеленского президентом все же вижу больше позитива чем негатива. Считаю его новым поколением, которое сможет переиграть все в лучшую сторону для нашей страны.

- Есть три вещи, которые ты увидел за границей и хотел бы, чтобы они были в нашей стране?

- Такой вопрос, который нужно было обдумать. Наверное, я бы хотел изменения отношения к детям. Я бы в первую очередь развивал наше образование, ведь если мы не будем учить наших детей, то у нашей страны не будет никакого будущего.

Также я бы сделал все, чтобы побороть коррупцию. Чтобы все деньги, которые уходят по карманам, шли в бюджет. А третье - это медицина. Наша медицина очень сильно отстает от Европы и даже ЮАР. Их медицина очень развита, по крайней мере то, что я видел.

Вот, наверное, эти три момента. Ведь люди должны быть образованными, чтобы у страны было будущее, должны быть здоровыми, чтобы иметь возможность работать и пополнять бюджет. Ну и если не будет коррупции, то будут деньги, чтобы строить страну.

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