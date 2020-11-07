У Усика возникнут большие проблемы, – американский супертяж. Видео

Американский боксер Майкл Хантер считает, что украинец Александр Усик не сможет демонстрировать яркие выступления в супертяжелом дивизионе.

Хантер признался, что не смотрел бой Усик - Чисора, но не удивился тому, что поединок был не очень увлекательным.

"Я думаю, что у Усика возникнут большие проблемы с тем, чтобы быть зрелищным и выдавать увлекательные бои. Я говорю о том, что Усику будет тяжело драться с супертяжеловесами. Усик обладает очень хорошими навыками, и я считаю, что он создаст проблемы многим супертяжеловесам, но у Эдди Хирна любят увлекательные бои", – сказал Хантер в интервью ютуб-каналу SecondsOut.

Ранее бывший тренер и дядя Тайсона Фьюри Питер заявил, что Александр Усик имеет все шансы хорошо проявить себя в супертяжелом весе после боя с Дереком Чисорой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чисора, который проиграл Усику в поединке 31 октября, заявил, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри "съедят" украинца.