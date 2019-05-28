ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

У Усика и Ломаченко выступили с резким заявлением: спортивные итоги 27 мая

737Читать материал на украинском

В командах Александра Усика и Василия Ломаченко обвинили во лжи СМИ, а президент Беларуси Александр Лукашенко отметился непонятным запретом для спортсменов. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 27 мая.

Кроме того, сборная Украины вышла в плей-офф молодежного чемпионата мира по футболу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Является ложью": у Усика и Ломаченко сделали резкое заявление

Лукашенко ввел абсурдный запрет для белорусских спортсменов

Украина досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу U-20

"Реал" принял окончательное решение по Лунину

"Все, до свидания!" Главный тренер Украины U-20 психанул после матча чемпионата мира по футболу

"Если позволите": Ахметов впервые рассказал, как уходил Ракицкий

"Манчестер Сити" хочет купить защитника "Динамо"

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Александр УсикВасилий ЛомаченкоАндрей Лунин
Теги
Молодежная сборная Украины по футболуФК ШахтерРеал Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения