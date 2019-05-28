У Усика и Ломаченко выступили с резким заявлением: спортивные итоги 27 мая

В командах Александра Усика и Василия Ломаченко обвинили во лжи СМИ, а президент Беларуси Александр Лукашенко отметился непонятным запретом для спортсменов. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 27 мая.

Кроме того, сборная Украины вышла в плей-офф молодежного чемпионата мира по футболу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Является ложью": у Усика и Ломаченко сделали резкое заявление

Лукашенко ввел абсурдный запрет для белорусских спортсменов

Украина досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу U-20

"Реал" принял окончательное решение по Лунину

"Все, до свидания!" Главный тренер Украины U-20 психанул после матча чемпионата мира по футболу

"Если позволите": Ахметов впервые рассказал, как уходил Ракицкий

"Манчестер Сити" хочет купить защитника "Динамо"

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!