У Усика и Ломаченко выступили с резким заявлением: спортивные итоги 27 мая

В командах Александра Усика и Василия Ломаченко обвинили во лжи СМИ, а президент Беларуси Александр Лукашенко отметился непонятным запретом для спортсменов. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 27 мая.
Кроме того, сборная Украины вышла в плей-офф молодежного чемпионата мира по футболу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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