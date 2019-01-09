У Усика анонсировали следующий бой

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн заинтриговал подписчиков в Instagram постом о предстоящем поединке своего подопечного.
Менеджер украинца анонсировал суперсобытие, не раскрывая деталей.
"Следующий бой будет объявлен в ближайшее время", - подписал Хирн фотографию Усика на своей странице в соцсетях.
Подписчики промоутера тут же принялись гадать, с кем будет боксировать Усик. "По-видимому, это должен быть Поветкин", "Луис Ортис?", "Это Энтони Джошуа?", "Пожалуйста, не Лебедев", "Ортис или Поветкин: держу пари, что кто-то из них", - высказывали свои версии фоловеры Хирна.
Александр Усик
instagram.com/usykaa
Как сообщал OBOZREVATEL:
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик защитил все свои титулы в бою против Тони Белью 10 ноября в Манчестере. Украинец добыл непростую победу нокаутом.
После поединка наш боксер принял решение перейти в супертяжи. Собранные трофеи в крузервейте мотивируют его ставить перед собой новые цели.
Одним из вариантов продолжения карьеры Усика в первом тяжелом весе является поединок против непобежденного Андре Уорда. При этом на бой с американцем претендует не только украинский боксер.
Известный супертяж Тайсон Фьюри не видит будущего Усика в хэвивейте. Скандальный британец считает украинского боксера слишком маленьким для этой весовой категории.
Промоутер украинского чемпиона Александра Усика Александр Красюк поделился планами своего подопечного на будущее. Менеджер признался, что следующими оппонентами украинца могут стать боксеры из России.