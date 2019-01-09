У Усика анонсировали следующий бой

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн заинтриговал подписчиков в Instagram постом о предстоящем поединке своего подопечного.

Менеджер украинца анонсировал суперсобытие, не раскрывая деталей.

"Следующий бой будет объявлен в ближайшее время", - подписал Хирн фотографию Усика на своей странице в соцсетях.

Подписчики промоутера тут же принялись гадать, с кем будет боксировать Усик. "По-видимому, это должен быть Поветкин", "Луис Ортис?", "Это Энтони Джошуа?", "Пожалуйста, не Лебедев", "Ортис или Поветкин: держу пари, что кто-то из них", - высказывали свои версии фоловеры Хирна.

Александр Усик instagram.com/usykaa

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