Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что знаменитые боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко подверглись любимому занятию украинского народа гнобить лучших представителей страны.

Известный мастер экрана поддержал спортсменов, так как является их поклонником и фанатом, а на реакцию общественности ему все равно.

"Я человек творческий и на своей шкуре это испытал. Я что-то сказал, и начинают обсасывать со всех сторон. Какого х**? Вы смотрите, что я делаю. У нас любимая забава – е*ашить лучших. Это с советского времени пошло - е**шить лучших. Они е**шат тех, кто лучший в этой стране, и со знаменем Украины всему миру показывают, что мы и драться умеем, петь и в кино можем сниматься", – сказал Горбунов на Youtube-канале "СпортАрена".

По словам актера, Усик имеет полное право на свои высказывания.

"Усик не имеет права сказать, что он думает? Он, бл*** мирового имени спортсмен. Извините, за мой французский, бл***. Он имеет право говорить то, что он считает нужным. Он – не политик. Это политики пусть за базаром следят. А спортсмены и актеры пусть говорят, что они думают, утверждая, что "это мое личное мнение", – подытожил Горбунов.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворец" за "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора) и манипуляции общественно значимой информацией".

Позже бывшая чемпионка мира по кикбоксингу Елена Твердохлеб назвала Александра Усика и Василия Ломаченко агентами Кремля.