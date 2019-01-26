У нокаутированного Гвоздиком боксера сообщили об изменениях в его состоянии

Последний соперник украинского чемпиона Александра Гвоздика Адонис Стивенсон продолжает восстанавливаться от последствий комы.
У канадского боксера случилось кровоизлияние в мозг после тяжелого нокаута от нашего спортсмена. Девушка Стивенсона Симона Год рассказала, что соперник Гвоздика уже чувствует себя лучше.
Адонис Стивенсон
instagram.com/adonissuperman
"Сегодня я рада поделиться с вами тем, что после многих сеансов физиотерапии и упражнений, Адонис сделал свои первые шаги. Сейчас он пытается начать самостоятельно ходить. Эти улучшения дались нелегко, но он проявляет силу и упорство. Кроме того, рада сообщить, что он начинает общаться с нами. Я уверена, что он полностью восстановится, спасибо за ваши пожелания и поддержку!" - цитирует подругу Стивенсона Tofight.
Адонис Стивенсон и Симона Год
instagram.com/adonissuperman
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинец Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.
Сразу после завершения боя канадец был доставлен в госпиталь и введен в состояние искусственной комы из-за кровоизлияния в мозг.
Абсолютный чемпион мира Александр Усик назвал медицину главной причиной такого развития событий.
В свою очередь сам Александр Гвоздик признался, что был шокирован новостью о срочной госпитализации соперника.
24 декабря стало известно, что Адонис Стивенсон вышел из комы, а уже 3 января канадский боксер впервые заговорил с врачами и родными.
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