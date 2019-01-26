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У нокаутированного Гвоздиком боксера сообщили об изменениях в его состоянии

1.3тЧитать материал на украинском

Последний соперник украинского чемпиона Александра Гвоздика Адонис Стивенсон продолжает восстанавливаться от последствий комы.

У канадского боксера случилось кровоизлияние в мозг после тяжелого нокаута от нашего спортсмена. Девушка Стивенсона Симона Год рассказала, что соперник Гвоздика уже чувствует себя лучше.

Адонис Стивенсон

Адонис Стивенсон

instagram.com/adonissuperman

"Сегодня я рада поделиться с вами тем, что после многих сеансов физиотерапии и упражнений, Адонис сделал свои первые шаги. Сейчас он пытается начать самостоятельно ходить. Эти улучшения дались нелегко, но он проявляет силу и упорство. Кроме того, рада сообщить, что он начинает общаться с нами. Я уверена, что он полностью восстановится, спасибо за ваши пожелания и поддержку!" - цитирует подругу Стивенсона Tofight.

Адонис Стивенсон и Симона Год

Адонис Стивенсон и Симона Год

instagram.com/adonissuperman

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Александр ГвоздикАдонис Стивенсон
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