У него достаточно образования, – британский супертяж об Усике

Александр Чеканов Бокс 21:58, 3.08.2020 Обновлено: 22:17, 3.08.2020

Британский супертяж Диллиан Уайт позитивно оценил перспективы Александра Усика в новом для него дивизионе.

32-летний боксер отметил технические способности украинского спортсмена, а также акцентировал внимание на его мобильности.

"Может ли Усик выиграть титул чемпиона мира в супертяжелом весе? Он достаточно мобильный, у него достаточно боксерского образования, он достаточно техничен. Он может, но ты никогда не знаешь, что случится..." – ответил Уайт на один из вопросов подписчика в прямом эфире социальной сети Instagram пишет vringe.com.

Напомним, в октябре у Александра Усика запланирован поединок против британца Дерека Чисоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в промоутерской компании K2 Promotions рассказали о деталях контракта Александра Усика.

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