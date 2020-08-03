У него достаточно образования, – британский супертяж об Усике

Британский супертяж Диллиан Уайт позитивно оценил перспективы Александра Усика в новом для него дивизионе.

32-летний боксер отметил технические способности украинского спортсмена, а также акцентировал внимание на его мобильности.

"Может ли Усик выиграть титул чемпиона мира в супертяжелом весе? Он достаточно мобильный, у него достаточно боксерского образования, он достаточно техничен. Он может, но ты никогда не знаешь, что случится..." – ответил Уайт на один из вопросов подписчика в прямом эфире социальной сети Instagram пишет vringe.com.

Напомним, в октябре у Александра Усика запланирован поединок против британца Дерека Чисоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в промоутерской компании K2 Promotions рассказали о деталях контракта Александра Усика.