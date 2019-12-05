"У нас достаточно проблем": Кличко прошелся по Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко жестко раскритиковал британца Тайсона Фьюри за его резкие высказывания.

В частности, украинской легенде бокса не понравились слова Цыганского короля о женщинах и евреях.

Владимир Кличко "Братство Кличко"

"Мне не понравились его высказывания о еврейском народе. Он был агрессивен по отношению к людям с другой внешностью, другими личностями. Это то, что неприятно. Я был полностью разочарован. Своим мнением о женщинах, кому они принадлежат, он открыл неверную тему и то, что он сказал на камеру, вызвало обеспокоенность. У нас достаточно проблем в этом мире, чтобы продвигать определенные идеи", – сказал Кличко в интервью Business Insider.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко дал однозначный прогноз на реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса.

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