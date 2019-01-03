''У меня нет такого'': Усик объяснил, почему не скучает по Крыму

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) не скучает по Крыму, как таковому. Боксер скучает по месту, где находится его семья.
"У меня в Крыму живут сестра, кумовья, друзья, родственники... У меня нет такого, что я скучаю по Крыму. Когда у меня получается, могу съездить, навестить, пообщаться с ними. Моя семья – это мой дом. Когда рядом нет семьи – тогда я скучаю", - заявил симферополец в интервью проекта "Сильные. С Оксаной Гнатишин".
Как сообщал OBOZREVATEL,
31 декабря Усик был признан лучшим боксером в мире 2018 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
27 января Саша защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив в Латвии Майриса Бриедиса.
21 июля в финале Всемирной боксерской суперсерии Александр, разбив Мурата Гассиева, защитил титул чемпиона мира по версиям WBO и WBC, добыв титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA. Так же он завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring и кубок Мохаммеда Али.
10 ноября на арене в Манчестере Усик выиграл бой у Тони Белью, защитив все свои титулы.
20 декабря американский спортивный телеканал ESPN признал крымчанина лучшим в 2018 году.
24 декабря уроженец Симферополя был назван лучшим боксером 2018 года по версии американского портала Yahoo.