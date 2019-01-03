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''У меня нет такого'': Усик объяснил, почему не скучает по Крыму

1.1тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) не скучает по Крыму, как таковому. Боксер скучает по месту, где находится его семья.

"У меня в Крыму живут сестра, кумовья, друзья, родственники... У меня нет такого, что я скучаю по Крыму. Когда у меня получается, могу съездить, навестить, пообщаться с ними. Моя семья – это мой дом. Когда рядом нет семьи – тогда я скучаю", - заявил симферополец в интервью проекта "Сильные. С Оксаной Гнатишин".

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Как сообщал OBOZREVATEL,

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