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"У меня есть вторая рука": Ломаченко подколол Шварценеггера - видеофакт

1.2тЧитать новость на украинском

Семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия" голливудская звезда Арнольд Шварценеггер навестил чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA) в легком весе Василия Ломаченко (11-1, 9 КО).

Украинец был на осмотре у врача, когда в кабинет неожиданно вошел "железный Арни".

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Экс-губернатор Калифорнии поздравил Василия с победой в последнем поединке. Шварц поинтересовался у нашего чемпиона как он закончил бой с травмированной рукой. Василий в своем стиле шутливо ответил: "У меня есть вторая рука".

Напомним, сейчас Лома восстанавливается после операции на правом плече. Травму наш соотечественник получил в последнем бою против венесуэльца Хорхе Линареса, которого Василий отправил в нокаут в десятом раунде, добыв чемпионский пояс в новой для себя весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко готов сразиться с дерзким проспектом Мейвезера.

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Тема
WBA
Персоны
Василий ЛомаченкоАрнольд ШварценеггерХорхе Линарес
Место
США
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