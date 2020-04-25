У киевского тренера Усика оказался российский паспорт

Сын первого наставника Александра Усика (16-0, 12 КО) Сергея Лапина – Сергей Лапин-младший, который сейчас тренирует крымского супертяжа, имеет паспорт Российской Федерации.

Об этом в комментариях на Facebook заявил знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 KO).

Редкач и Лапин-младший устроили скандал в сети, после того, как Иван выложил відео Леонида Остальцева "VETERANO блог", в котором жестко критикуется Усик за его невнятную гражданскую позицию.

"Иван Редкач, это на видео ваш новый бойфренд?", – написал Лапин.

"Сергей Лапин, Марина Лапина, люблю и целую, прибереги либо для жены, или кого ты больше любишь – проституток из Рио за чужие деньги, так как своих у тебя нет. Я зарабатываю кровью и потом. К2 оплачивает твою квартиру на Липках или ты, будучи студентом, сам зарабатываешь уже, чтобы оплачивать?", – ответил Редкач.

Затем Редкач опубликовал скрин комментария, обратившись в Facebook к руководителю K2 Promotions, где работает Сергей Лапин - Александру Красюку (стилистика оригинала сохранена).

"Уважаемый Александр Красюк, передайте Лапину Сергею, который делает вклад в развитие бокса в режиме "принеси-подай", что он пишет, что мне зубы выбьет и угрожает. Он просыпается с пульсом – 190: "О чем он говорит, ему нужно пиар или хайпа ему мало?". Я ему представлю много компромата на него, какой он конченый наркоман. Остановите этого невоспитанного психолога С РУССКИМ ПАСПОРТОМ, живя на Липках, а после всего заблокировал", – написал Редкач.

@ivan_redkach_11

@ivan_redkach_11

@ivan_redkach_11

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лапин встал на защиту другого украинского боксера Василия Ломаченко, который разместил скандальное видео с российским спецназом у себя в Instagram.

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