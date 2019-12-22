У Ломаченко красиво "умыли" чемпиона, нахамившего украинцу

Менеджер обладателя титула по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас красиво ответил Теофимо Лопесу на его угрозу "прикончить задницу" украинскому чемпиону.

Лопес - Ломаченко

"В боксе большинство ребят ненавидит тех, кто лучше них самих. Я уверен, сейчас он любит Комми. Откуда эта ненависть? Ему следует оставить что-то для ринга, потому что это ему понадобится. И его угол пусть позаботится, чтобы белое полотенце был под рукой, потому что оно может им понадобиться ", - написал Климас в своем Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Теофимо Лопес назвал предварительную дату боя против Василия Ломаченко. На кону поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона, а для американца – пояса WBO, WBA и IBF.

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