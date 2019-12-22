Главная Новости
22 декабря • обновлено в 21:48
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

У Ломаченко красиво "умыли" чемпиона, нахамившего украинцу

1.8т
Читать материал на украинском

Менеджер обладателя титула по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас красиво ответил Теофимо Лопесу на его угрозу "прикончить задницу" украинскому чемпиону.

Лопес - Ломаченко

Лопес - Ломаченко

"В боксе большинство ребят ненавидит тех, кто лучше них самих. Я уверен, сейчас он любит Комми. Откуда эта ненависть? Ему следует оставить что-то для ринга, потому что это ему понадобится. И его угол пусть позаботится, чтобы белое полотенце был под рукой, потому что оно может им понадобиться ", - написал Климас в своем Instagram.

Новости
Ломаченко рассказал, как был "моментально наказан"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Теофимо Лопес назвал предварительную дату боя против Василия Ломаченко. На кону поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона, а для американца – пояса WBO, WBA и IBF.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор
Максим Богданов
Персоны
Эгис Климас Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги