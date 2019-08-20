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У Кэмпбелла рассказали, за счет чего победят Ломаченко

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Тренер Шейн Макгуиган знает, как его подопечному Люку Кэмпбеллу (20-2, 16 КО) победить в бою против украинца Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).

У Кэмпбелла рассказали, за счет чего победят Ломаченко

"Смотрите. Прежде всего необходимо нивелировать основные козыри Ломаченко: его скорость, технику и боксёрский IQ. Как мы собираемся это сделать? Верно. За счёт преимущества в антропометрии и ударной мощи. Да, Люк уступает в скорости. Но это можно нейтрализовать за счёт антропометрии и тайминга", — цитирует Макгуигана Vringe.com со ссылкой на Sky Sports.

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Как сообщал OBOZREVATEL, обязательный претендент Кэмпбелл и чемпион WBA Super/WBO Ломаченко сразятся за вакантный титул по версии WBC 31 августа.

В андеркарте состоится бой Александр Поветкин - Хью Фьюри.

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Персоны
Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл
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