''Ты слабый'': Усик рассказал об ''издевательствах'' в юности

Украинский боксер Александр Усик рассказал об особенностях тренировок с первым тренером Сергеем Лапиным. Наш спортсмен признался, что методы специалиста заставляли его преодолевать свои страхи.

"Я очень благодарен своему тренеру. Он обманывал меня, по-детски, психологически. Он нарочно это делал. Говорил, что надо пахать. Я пришел в бокс в 15 лет. Ребята уже занимались по два-три года и даже имели какие-то разряды, а я только пришел. Меня не брали в клуб, а он взял и все получилось. Он говорил: "Ты не можешь! Ты слабый!" Брал на понт. А тут как, тебе 17 лет, ты полон сил и энергии. Хочется бежать, подтягиваться", - рассказал Усик об особенностях тренировок в проекте "Сильные. С Оксаной Гнатишин".

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун Нового года абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) записал поздравление для фанатов. На видео наш боксер обратился к поклонникам на украинском языке.