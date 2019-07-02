"Ты мелкий": Усика предупредили об опасности хевивейта

Главной проблемой Александра Усика в супертяжелой весовой категории является отсутствие нокаутирующего удара.

Такое мнение выразил экс-чемпион мира в двух весовых категориях, бывший соперник Владимира Кличко британец Дэвид Хэй.

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Александр Усик

"Он не одноударный нокаутер, но он точно может тебя нокаутировать. Он просто не известен этим. Он известен своими умениями, своими движениями головой, своими углами. Но иногда тебе действительно нужно держать супертяжа на расстоянии своих рук, потому что ты мелкий парень. И тебе нужно уметь потрясать с одного удара. Я думаю, у Усика есть набор умений, чтобы сделать это. Есть ли у него сила удара для этого? Я не знаю", – приводит слова Хэя vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер российского боксера Мурата Гассиева Абель Санчес заявил, что команда его подопечного намерена отомстить Александру Усику за финал Всемирной суперсерии.

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