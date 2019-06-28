"Ты лапша?" Российский чемпион унизил соотечественника

Российский чемпион Артур Бетербиев вызвал на бой своего соотечественника Сергея Ковалева.

Оба спортсмена владеют поясами полутяжелого веса, и ранее высказывались за проведение объединительного поединка.

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"Серега, давай, наконец, поставим точку в наших отношениях! Тем более, что сейчас нет никаких препятствий для этого: объединительный бой является приоритетом для любой профессиональной боксерской организации, а наш промоутер лишь приветствовал бы этот поединок. В России тебя прозвали "Лапша", а в Америке – "Крашер". Так кто же ты: лапша или крушитель?! Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пошло", – написал Бетербиев в обращении к Сергею в социальной сети Instagram.

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