"Ты лапша?" Российский чемпион унизил соотечественника

Российский чемпион Артур Бетербиев вызвал на бой своего соотечественника Сергея Ковалева.
Оба спортсмена владеют поясами полутяжелого веса, и ранее высказывались за проведение объединительного поединка.
Сергей Ковалёв @sergeykrusherkovalev , привет! После твоего реванша над Элейдером Альваресом, ты вернул себе чемпионский пояс WBO и заявил в СМИ о своём желании встретиться со мной в объединительном бою. Я сразу дал согласие и попросил своего промоутера связаться с твоей командой и организовать этот бой. Ты до сих пор не принял моё приглашение, хотя везде говоришь о желании встретиться со мной на ринге. Поэтому я обращаюсь к тебе снова, но уже публично и напрямую. Серёга, давай, наконец, поставим точку в наших отношениях! Тем более, что сейчас нет никаких препятствий для этого: объединительный бой является приоритетом для любой профессиональной боксёрской организации, а наш промоутер "Топ Рэнк" @trboxing лишь приветствовал бы этот поединок. В России тебя прозвали "Лапша", а в Америке — "Крушитель". Так кто же ты: лапша или крушитель?! Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пошло. #бокс #спорт #Бетербиев #Ковалёв Hi, Sergey Kovalev @sergeykrusherkovalev After your rematch against Eleider Álvarez you regained the WBO title and told the media you wanted a unification fight against me. I immediately agreed and instructed my promoter to contact your team and organize the fight. And despite your numerous interviews about your desire to fight me you have not still accepted my invitation. So I am addressing this invitation to you again, but this time personally and publicly. Serge, let’s put an end to our boxing relationship once and for all! No plausible reason could be given to prevent our fight from happening: a unification title bout is a top priority for any major boxing organization and Top Rank @trboxing would only welcome such a fight. In Russia you were nicknamed ‘Noodles’ and in the US you named yourself Krusher. So which of these nicknames suits you best? It depends on your answer. Our fans are waiting for it. I am waiting for it. The clock is ticking. #Beterbiev #ArturBeterbiev #boxing #boxeo #box #boxnews #АхматСила #боксер #бой #sport #fight #BeterbievKovalev #Kovalev #лапша #Крашер #Krusher
"Серега, давай, наконец, поставим точку в наших отношениях! Тем более, что сейчас нет никаких препятствий для этого: объединительный бой является приоритетом для любой профессиональной боксерской организации, а наш промоутер лишь приветствовал бы этот поединок. В России тебя прозвали "Лапша", а в Америке – "Крашер". Так кто же ты: лапша или крушитель?! Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пошло", – написал Бетербиев в обращении к Сергею в социальной сети Instagram.
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