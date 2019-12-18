Турнир по боксу в России завершился грандиозной дракой

Во время турнира по боксу в Назрани (Ингушетия, Россия) произошла массовая драка с участием зрителей, в которой приняло участие несколько десятков человек.

В поединке Илеза Яндиева и Илеза Альтемирова один из спортсменов завалил другого на канаты ринга. Некоторые зрители сочли это неспортивным поведением. Сперва к рингу попытались подбежать несколько человек, их остановили, но затем практически все зрители покинули свои места, устроив побоище.

Видео драки в прямом эфире транслировал один из пользователей Instagram. Драка закончилась сама по себе, без вмешательства полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Назрани подобный конфликт произошел на турнире по боевому самбо. Во время одного из поединков между местным бойцом и спортсменом из соседней Чеченской Республики один спортсмен толкнул другого, толпа болельщиков ринулась на татами в зал, устроив драку.

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