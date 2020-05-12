"Трус": Усик стал посмешищем в сети, испугавшись боя с Грицаем
Непобедимого украинского супертяжа Александра Усика высмеяли в интернете, за отказ провести бой без правил с бронзовым чемпионом Европы по вольной борьбе Богданом Грицаем
Юзеры назвали видео-ответ Усика, в котором он придумывает оправдания не драться с соотечественником - трусостью.
"Один - борец, другой - боксер. Бой без правил - оптимальный вариант. Но трус хочет, чтобы дрались только по его правилам", "Усика, мировую величину, никто не тянул за язык. А он сейчас себя ведёт просто как гопник типичный - чуть равный соперник, сразу штанишки обмочил", "Усик "записял" выйти на нейтральную территорию, в бои без правил, Богдан хорошо его поручил, может будет за языком следить", - пишут пользователи.
Напомним, что ранее боксер опубликовал видео, показав, как будет разбираться с "диванными экспертами", критикующими его. После чего Грицай заявил, что он и есть один из таких "экспертов" и вызвал Усика на бой без правил.
Александр отказался выходить на бой с Грицаем и предложил ему встретиться в боксерском ринге.