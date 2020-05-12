Главная Новости
12 мая • обновлено в 22:40
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Трус": Усик стал посмешищем в сети, испугавшись боя с Грицаем

3.9т
Читать материал на украинском

Непобедимого украинского супертяжа Александра Усика высмеяли в интернете, за отказ провести бой без правил с бронзовым чемпионом Европы по вольной борьбе Богданом Грицаем

Юзеры назвали видео-ответ Усика, в котором он придумывает оправдания не драться с соотечественником - трусостью.

"Один - борец, другой - боксер. Бой без правил - оптимальный вариант. Но трус хочет, чтобы дрались только по его правилам", "Усика, мировую величину, никто не тянул за язык. А он сейчас себя ведёт просто как гопник типичный - чуть равный соперник, сразу штанишки обмочил", "Усик "записял" выйти на нейтральную территорию, в бои без правил, Богдан хорошо его поручил, может будет за языком следить", - пишут пользователи.

"Трус": Усик стал посмешищем в сети, испугавшись боя с Грицаем

(c) tribuna.com

"Трус": Усик стал посмешищем в сети, испугавшись боя с Грицаем

(c) tribuna.com

"Трус": Усик стал посмешищем в сети, испугавшись боя с Грицаем

(c) tribuna.com

"Трус": Усик стал посмешищем в сети, испугавшись боя с Грицаем

(c) tribuna.com

Напомним, что ранее боксер опубликовал видео, показав, как будет разбираться с "диванными экспертами", критикующими его. После чего Грицай заявил, что он и есть один из таких "экспертов" и вызвал Усика на бой без правил.

Александр отказался выходить на бой с Грицаем и предложил ему встретиться в боксерском ринге.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Богдан Грицай
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
4
10
Смешно
25
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Откуда бы дегенератам узнать, что выбор оружия всегда за тем, кого вызывают. А с другой стороны, что чемпион должен бежать на бой, как только какое-нибудь непонятное уйло того пожелает?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Попович Олег
Попович Олег
Крым Андрей, а ничего что Усик бросил сам вызов всем, а борец ответил?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Лoxлы, вы дeбилы. Бой с чемпионом надо заслужить. И yбийство детей Донбасса - точно не заслуга
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Крым Андрей
Крым Андрей
Себостьян Прейро, без бутылки в очке уснуть не можешь, чушок? Каждый день про неё вспоминаешь с придыханием. Заведи уже себе друга - такого же 3,14дора. И сразу жизнь наладится.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Кристина Cтефанова, с бутылки слезла и опять завоняла пхахахаха
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Virtus.pro
VS
Nemiga
Победа Virtus.pro c форой в -1,5 карты
2,40 Сделать ставку
AGO
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
fnatic
VS
Movistar Riders
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Alternate aTTaX
Победа Hard Legion
1.60 Сделать ставку
Alternate aTTaX
VS
Endpoint
Победа Alternate aTTaX
2,15 Сделать ставку
Endpoint
VS
Tricked
Победа Endpoint
1.40 Сделать ставку
Salamander
VS
Alternate aTTaX
Победа Alternate aTTaX
1.50 Сделать ставку
G2
VS
North
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Godsent
VS
Movistar Riders
Победа Godsent
1.50 Сделать ставку
FaZe
VS
c0ntact
Победа c0ntact с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку