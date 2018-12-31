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Три мощных нокдауна: бой Мейвезер - Насукава завершился нокаутом - опубликовано видео

2.4тЧитать материал на украинском

В Сайтаме (Япония) состоялся главный поединок турнира по смешанным единоборствам Rizin 14.

В выставочном 3-раундовом бою по правилам бокса американец Флойд Мейвезер избил местного боксера Теншина Насукаву. Экс-чемпион мира по боксу с первых секунд завладел инициативой и по ходу первого раунда трижды отправлял оппонента в нокдаун.

После третьего падения японца на канвас ринга, рефери остановил поединок, присудив Флойду победу техническим нокаутом.

Отметим, что этот результат не будет вписан в статистику и рекорды бойцов.

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Мейвезер - Насукава

Мейвезер - Насукава

twitter.com

Мейвезер - Насукава

Мейвезер - Насукава

twitter.com

Мейвезер - Насукава

Мейвезер - Насукава

twitter.com

Мейвезер - Насукава

Мейвезер - Насукава

twitter.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Мейвезер считается явным фаворитом в потенциальном поединке против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Стороны бойцов ведут активные переговоры об организации боя по правилам бокса. Ожидается, что супершоу пройдет в России весной будущего года.

Персона
Флойд Мейвезер
Место
Япония
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