Три мощных нокдауна: бой Мейвезер - Насукава завершился нокаутом - опубликовано видео

В Сайтаме (Япония) состоялся главный поединок турнира по смешанным единоборствам Rizin 14.
В выставочном 3-раундовом бою по правилам бокса американец Флойд Мейвезер избил местного боксера Теншина Насукаву. Экс-чемпион мира по боксу с первых секунд завладел инициативой и по ходу первого раунда трижды отправлял оппонента в нокдаун.
После третьего падения японца на канвас ринга, рефери остановил поединок, присудив Флойду победу техническим нокаутом.
Отметим, что этот результат не будет вписан в статистику и рекорды бойцов.
Мейвезер - Насукава
twitter.com
Мейвезер - Насукава
twitter.com
Мейвезер - Насукава
twitter.com
Мейвезер - Насукава
twitter.com
Как сообщал OBOZREVATEL, Мейвезер считается явным фаворитом в потенциальном поединке против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Стороны бойцов ведут активные переговоры об организации боя по правилам бокса. Ожидается, что супершоу пройдет в России весной будущего года.