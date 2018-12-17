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''Три мяча'': Ломаченко раскрыл ''секрет'' своих побед

1.8тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион мира в легкой весовой категории по версии WBO и WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) признался, что особое внимание на тренировках уделяет фокусировке и концентрации.

''Три мяча'': Ломаченко раскрыл ''секрет'' своих побед

"На самом деле все боксеры приблизительно одинаковы в плане физики или техники. Побеждает тот, кто на тренировке работает чуть больше и сделает чуть сильнее и быстрее. Кто лучше работает над собой, тот и лучше. Сейчас мой отец работает над моей координацией. Например, я жонглирую тремя мячами и на протяжении нескольких минут должен точно жонглировать ими и не уронить. Все дело в фокусировке и концентрации. Над этим сейчас мы работаем и уделяем много времени на тренировках", - заявил украинец на пресс-конференции в киевском ТЦ Lavina Mall.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) сделал Василию Ломаченко "невероятное предложение" ради боя с обязательным претендентом из Британии Энтони Кроллой.

В ночь с 8 на 9 декабря Ломаченко провел бой с Хосе Педрасой. Поединок в Нью-Йорке, на арене Madisson Square Garden, завершился победой украинца единогласным решением судей. В 11-м раунде Василий дважды отправлял пуэрториканца в нокдаун.

Кроме того, OBOZREVATEL сообщал, что в этой встрече произошел уникальный эпизод.

Накануне стали известны фамилии потенциальных соперников Василия, а также дата его ближайшего боя.

Персона
Василий Ломаченко
Место
УкраинаКиев
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