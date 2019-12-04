Обязательный претендент на пояс WBO Александр Усик (17-0, 13 КО) дал совет всем, кто пишет о боксе и не только.

"Уайлдер весил 95 или 96 кг перед поединком с Фьюри. Вес – это не проблема. Просто люди хотят говорить, повод для разговора есть. На самом деле я и другие боксеры, которые выступают на мировом уровне, даем пищу для журналистов. Если бы не делали то, что делаем, они бы не писали о нас. А еще для псевдожурналистов... Сейчас многие стали журналистами и интервьюерами. Они всегда будут об этом говорить. Это хорошо. Пускай они говорят. Вчера смотрел кино – "Робин Гуд". Такой момент: всю жизнь люди едят, пьют, тр*хаются и дерутся. И чуть-чуть любят. Надо больше любить", - заявил крымский боксер.

9 ноября промоутер Усика (17-0, 13 КО) подтвердил, что свой следующий бой украинец может провести против Дерека Чисоры.

27 октября Дерек Чисора победил соотечественника Дэвида Прайса (25-7, 20 KO) в бою за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе (+90,7 кг).

13 октября Александр Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

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