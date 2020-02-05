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7 февраля • обновлено в 08:29
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"Третий брат Кличко, о котором мы не знаем": неожиданное фото поразило сеть

35.1т
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Известный Youtube-канал "Большой Куш" у себя в Instagram выложил старую фотографию из архива братьев Кличко. На снимке Владимир и Виталий запечатлены с молодым Энди Руисом-младшим.

Этот кадр вызвал бурную реакцию в комментариях. Одни пользователи сравнивают мексиканского экс-чемпиона в супертяжелом весе с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юрием Корявченковым (Юзиком). Другие шутят, что на фото третий брат Кличко, о котором никто ранее не слышал.

"Третий брат Кличко, о котором мы не знаем": неожиданное фото поразило сеть
"Третий брат Кличко, о котором мы не знаем": неожиданное фото поразило сеть
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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили, как Владимир Кличко устроил мясорубку в бою. 16 лет назад легендарный украинец выдал один из самых ярких поединков в своей карьере.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Владимир Кличко Виталий Кличко
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