Тренер Усика Сергей Лапин представлял Крым на чемпионате России по боксу

Максим Богданов Бокс 22:49, 2.05.2020 Обновлено: 15:05, 3.05.2020

Менеджер и тренер Александра Усика Сергей Лапин в 2016 году выступил на чемпионате России по боксу в весовой категории 81 кг, представляя Крым.

На наличие российского паспорта у Лапина обратил внимание известный украинский боксер Иван Редкач.

"Знакомьтесь – это тренер Саши Усика. Тот самый психолог, менеджер, личный тренер. Участвует на чемпионате России, а потом показывает украинский паспорт. Поступок марионетки из серии и нашим, и вашим. Без паспорта Российской Федерации не допускают до чемпионата России по боксу. Проиграл в первом бою и приехал на чемпионат Украины", – написал Редкач в Facebook.

Позже Редкач удалил пост, однако видео по-прежнему доступно на Youtube.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля Редкач заявил, что у Лапина-младшего есть российский паспорт. В ответ Сергей продемонстрировал свой украинский паспорт, заявил, что у Редкача "давно проблемы с головой" и рассказал, как Иван преследовал команду Усика в США.

Спустя несколько дней появилось новое доказательство российского гражданства тренера Усика.

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