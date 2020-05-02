Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:55
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Тренер Усика Сергей Лапин представлял Крым на чемпионате России по боксу

15.7т
Читать материал на украинском

Менеджер и тренер Александра Усика Сергей Лапин в 2016 году выступил на чемпионате России по боксу в весовой категории 81 кг, представляя Крым.

На наличие российского паспорта у Лапина обратил внимание известный украинский боксер Иван Редкач.

"Знакомьтесь – это тренер Саши Усика. Тот самый психолог, менеджер, личный тренер. Участвует на чемпионате России, а потом показывает украинский паспорт. Поступок марионетки из серии и нашим, и вашим. Без паспорта Российской Федерации не допускают до чемпионата России по боксу. Проиграл в первом бою и приехал на чемпионат Украины", – написал Редкач в Facebook.

Позже Редкач удалил пост, однако видео по-прежнему доступно на Youtube.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля Редкач заявил, что у Лапина-младшего есть российский паспорт. В ответ Сергей продемонстрировал свой украинский паспорт, заявил, что у Редкача "давно проблемы с головой" и рассказал, как Иван преследовал команду Усика в США.

Спустя несколько дней появилось новое доказательство российского гражданства тренера Усика.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Иван Редкач
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
127
6
Смешно
2
Интересно
44
Печально
23
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Серж Серж
Серж Серж
ПРЕЗЕРВАТИВЫ одним словом ШТОПАНЫЕ И УС и его тренер
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Серж Серж
Серж Серж
Усик так же поступил бы если б возможность была
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Серж Серж
Серж Серж
А усик как всегда молодец
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
1.70 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
NaVi
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Cloud9
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
1.55 Сделать ставку
Gen.G
VS
Evil Geniuses
Победа Evil Geniuses
1.50 Сделать ставку