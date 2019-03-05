Усик усиливает два качества перед дебютом в супертяжах

Новый тренер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) по физической подготовке Сергей Пуцов поделился общими деталями подготовки к будущему бою.

Александр Усик и Сергей Пуцов Luckypunch.net

"На чем в данный момент мы делаем акцент в тренировках, я раскрыть не могу. Если говорить в общих чертах: работаем над повышением мощности и взрывной силы. Что решили усилить в боксере? Над концепцией тренировочного процесса работаю не я один, а вся команда. Мы работаем на общий результат. Все остальное — закрытая информация", — уклончиво ответил Пуцов в интервью Luckypunch.net.

Пуцов доволен работой с крымчанином.

Александр Усик и Сергей Пуцов Luckypunch.net

"Усик очень дисциплинированный спортсмен. Чувствуется школа олимпийской подготовки. Старательный, внимательный к деталям, работоспособный и думающий. Работать с таким человеком большая честь и привилегия", — подытожил Сергей.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы над Тони Белью нокаутом в 8 раунде 10 ноября Александр Усик заявил о желании перейти в супертяжелую весовую категорию.

Одним из самых ожидаемых поединков украинца в новом весе является противостояние против британца Энтони Джошуа.

Представитель супертяжей скандальный Тайсон Фьюри, который отобрал чемпионские пояса у Владимира Кличко, уверен, что "мелкому Усику" не стоит переходить из крузервейта.

В качестве дебютного соперника в супертяжах называется Александр Поветкин, однако переговоры по организации боя внезапно затормозились.

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