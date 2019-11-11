Тренер Усика раскрыл необычный секрет Ломаченко

Тренер Александра Усика (17-0, 13 КО) Сергей Пуцов объяснил, почему психолог Андрей Колосов является важным членом команды Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) в процессе подготовки к боям.

По его словам, во время спарринга Василий несколько минут боксирует, а в моменты отдыха мышц переключается на решение математических задач.

"Я спрашивал, зачем Андрей Колосов это делает. Он мне объяснял, что в боксе задача состоит в том, чтобы внимание было настолько натренированным, чтобы, несмотря на усталость, страх, боль, оно оставалось на стабильном уровне. Это можно и нужно тренировать. Именно этим и занимается психолог. Так что да, психолог необходим", – сказал Сергей Пуцов в интервью на YouTube-канале "Сила Спорту".

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко стал первым боксером по продолжительности пребывания в статусе чемпиона мира среди действующих обладателей титула.

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