Тренер сборной Украины рассказал, каким будет бой Ломаченко - Кэмпбелл

Главный тренер женской сборной Украины Сергей Гордиенко уверен, что бой между Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО) будет очень зрелищным.

"Я жду очень интересного, зрелищного поединка. Встречаются все-таки два олимпийских чемпиона, бой будет достойный. За Кэмпбеллом я следил еще, когда он был любителем, он довольно неплохой боксер, но Вася на голову его выше по мастерству. Сильные стороны Василия в этом бою? Скорость, тактическая грамотность, они с Анатолием всегда хорошо планируют поединки. Все, что они планируют, у них получается. Также Ломаченко физически лучше готов всегда, чем все другие боксеры". - цитирует Гордиенко XSPORT.

Напомним, что бой Ломаченко – Кэмбпелл пройдет в Лондоне 31 августа на O2 Arena. На кону будут стоять сразу три чемпионских пояса в легком весе – Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), которыми владеет Василий, и вакантный титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Букмекеры уже назвали фаворита этого противостояния.

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