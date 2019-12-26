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26 декабря • обновлено в 11:00
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Тренер Руиса заявил о пропаже боксера после боя с Джошуа

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО) не выходит на связь со своим тренером Мэнни Роблесом после проигранного боя против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Как сообщает SportArena, Роблес рассказал, что отправил сообщение Руису, но не получил ответа. Наставник боксера надеется, что он выйдет на связь и возобновит тренировки и сумеет снизить вес до 113 кг.

Мэнни Роблес и Энди Руис

Мэнни Роблес и Энди Руис

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Роблес также добавил, что на сборах, которые предшествовали поединку против Джошуа, Руис часто пропускал или отменял тренировки.

Напомним, что британский боксер победил в матче-реванше единогласным решением судей – 118-110; 118-100; 119-109.

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Темы
WBO WBA
Персоны
Энтони Джошуа Энди Руис-младший
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