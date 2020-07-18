Тренер Лопеса сказал, как наступит конец Ломаченко

Отец чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) заявил. что украинскому обладателю титулов WBA, WBO и WBC Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) придет конец, когда он пропустит от сына боковой удар.

По словам Теофимо Лопеса-старшего, у его подопечного есть не только удар, но и скорость.

"Теофимо быстрее, чем Ломаченко. Василий кажется быстрым, потому что он выбрасывает свои удары после сближения. Но он не может делать это дерьмо на расстоянии. Ему нужно отыскать свой момент вблизи, поэтому Ломаченко начинает прыгать по рингу. Я отвечаю, что когда он попытается ударить справа, мой сын прихлопнет его левым хуком. Это будет его конец", – заявил Лопеса-старший в интервью Youtube-каналу PepTalkUK, текст которого приводит Fightnews.com.

"Когда мой сын впервые по нему попадет, вы увидите, как прекратятся эти гребаные прыжки по рингу", – добавил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лопес показал часть своей подготовки к объединительному поединку с Ломаченко.