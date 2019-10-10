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11 октября • обновлено в 03:30
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Тренер Гвоздика раскрыл план украинца на бой с россиянином Бетербиевым

1.7т Читать материал на украинском

Тренер украинца Александра Гвоздика (17-0, 14 КО) Тедди Атлас рассказал, за счет чего они планируют нивелировать мощь, агрессию и прессинг россиянина Артура Бетербиева (14-0, 14 КО).

Тренер Гвоздика раскрыл план украинца на бой с россиянином Бетербиевым

"План на бой простой — побить Бетербиева сильнее, чем тот побьёт Гвоздика (улыбается). На самом деле всё действительно просто. Нам необходимо избегать встречи с тяжелыми пушками Бетербиева. Иначе все знают, чем это грозит", - цитирует Атласа Vringe.com со ссылкой на Ring TV

Наставник уверен, что необходимо сделать так, чтобы Бетербиеву не удавалось контролировать ход боя.

"Он очень агрессивный боец. И наша задача — нивелировать его агрессию. Мы уже шесть недель над этим работаем. Всё, что нужно было обговорить, мы уже обговорили. Осталось выйти в ринг и сделать своё дело. Прогноз?.. Процитирую Эла Дэйвиса: "Чувак, просто выиграй!" Не важно как. Важна только победа", — подытожил Атлас.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Гвоздик провел дуэль взглядов с Бетербиевым.

На торжественной церемонии, которая прошла в "MGM Grand Las Vegas"- гостинично-развлекательном комплексе в Лас-Вегасе, первым глаза отвел украинский боксер.

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Александр Гвоздик Артур Бетербиев
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