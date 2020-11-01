Тренер Гассиева высказался о реванше с Усиком

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева, считает, что возможный реванш россиянина с Александром Усиком в тяжелом весе привлечет большое внимание.

По мнению наставника, он много раз прокручивал предыдущую встречу Гассиева с Усиком, которая состоялась 21 июля 2018 года.

"Много раз прокручивал этот бой. В тяжелом весе он вызовет ещё больший интерес, если они дойдут до этого, как сделали в первом тяжелом весе", – сказал Сланов в интервью ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гассиев в субботу, 31 октября, нокаутировал Нури Сефери в первом раунде, а Усик победил Дерека Чисору по очкам.