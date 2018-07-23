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Тренер Гассиева сделал важное заявление

11.8тЧитать новость на украинском

Тренер российского боксера Мурата Гассиева Абель Санчес заявил , что бой его подопечного против Александра Усикав финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) развивался совсем не так, как рассчитывали в команде россиянина. Напомним, что по итогам 12 раундов украинец единогласным решением судей победил Гассиева и стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

- Поражения — это тоже часть карьеры. Мурат это понимает и готов много работать, чтобы стать сильнее. Он молод, и у него впереди будет еще много важных боев. Одно могу сказать — мы очень хотим реванша", — приводят слова Санчеса "Известия".

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Тема
Усик - Гассиев
Персона
Александр Усик
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