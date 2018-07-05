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Тренер Гассиева рассказал, что сделает Усик в ринге

1.9тЧитать новость на украинском

Первый тренер российского боксера Мурата Гассиева Виталий Сланов считает, что украинец Александр Усик в финале боксерской Лиги чемпионов будет пытаться победить по очкам.

"Усик будет демонстрировать движения и скорость — он попытается продержаться весь бой на дистанции и обыгрывать за счет скорости рук и быстрых ног, высочайшего класса, чтобы выиграть по очкам. Будет бой двух выдающихся боксеров, он в любом случае получится ярким. Надеюсь, что победа все равно будет за Гассиевым, — приводит слова Сланова пресс-служба Федерации бокса России.

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Напомним, что финал WBSS в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком пройдет в московском спорткомплексе "Олимпийский" 21 июля.

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Тема
Усик - Гассиев
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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