Тренер чемпиона мира назвал "единственный козырь" Ломаченко

Тренер чемпиона мира в легком весе Дэвина Хэйни Микки Бэй уверен, что в потенциальном бою своего клиента с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) шансов у украинца не будет.

По словам наставника, Хэйни – это один из тех парней, которые могут удивить Ломаченко, если их бой состоится.

"Мы знаем, что есть у Ломаченко, у него много достоинств. Люди не понимают, что есть у Дэвина, он еще не показал всего. У нас есть свои секреты, это наверняка сработает. Хэйни может сравниться с Ломаченко и победить его во всех аспектах. Единственное, что есть у Ломаченко – это опыт. У него также есть то, что есть и у Хэйни, но Дэвин в этом лучше. Я работал с ним над этими вещами", – сказал Бэй в интервью FightHype.com, текст которого приводит tribuna.com.

Ранее отец чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) заявил, что Ломаченко придет конец, когда он пропустит от сына боковой удар.