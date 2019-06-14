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"Травмирует мозг": промоутер Ломаченко предостерег легендарного чемпиона

1.9тЧитать материал на украинском

Промоутер украинца Василия Ломаченко Боб Арум посоветовал легендарному филиппинскому боксеру Мэнни Пакьяо завершить карьеру.

По словам главы компании Top Rank, 41-летний "Пак Мэн", который 20 июля выйдет в ринг против американца Кита Турмана, рискует нанести существенный вред своему здоровью.

"Любой доктор вам скажет, что с возрастом кости черепа становятся тоньше. И если череп молодого бойца, пропускающего в голову, амортизирует удар без вреда для мозга, то у возрастных бойцов с этим возникают проблемы. И самое худшее, что может случиться, – это если Мэнни Пакьяо сейчас травмирует мозг", – цитирует Арума vringe.com.

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Боб Арум (второй справа)

Боб Арум (второй справа)

Отметим, что Пакьяо выступает на профессиональном ринге с 1995 года и с тех пор провел 70 боев. В его активе 61 победа, две ничьи и семь поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Боб Арум заявил, что не позволит украинскому чемпиону Александру Гвоздику выступать во Всемирной суперсерии бокса.

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Персоны
Боб АрумМэнни ПакьяоВасилий Ломаченко
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