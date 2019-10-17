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17 октября • обновлено в 20:36
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Трагедия на вечере бокса Усика: смертельный удар попал на видео

2.6т Читать материал на украинском

Американский боксер Патрик Дэй скончался в больнице Чикаго спустя четыре дня после поединка с Чарльзом Конуэллом в андеркарте дебютного боя Александра Усика в хэвивейте.

В сети появилось видео трагического момента, случившегося в 10-м раунде. В один из моментов Конуэлл жестким ударом отправил Дэя в нокаут, после чего рефери сразу позвал бригаду медиков на ринг. 27-летний Патрик покинул ринг на носилках и был срочно госпитализирован.

Врачи в госпитале ввели его в кому, сделали операцию на мозге, но спасти так и не смогли.

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Усику готовят подставу с чемпионским боем

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

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Читайте все новости по теме "Усик – Уизерспун" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик – Уизерспун
Место
США Чикаго
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