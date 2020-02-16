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16 февраля • обновлено в 20:28
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Топор и огнетушитель: в Англии юношеский турнир по боксу закончился кровавой бойней

1.7т
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Юношеский турнир по боксу, проходивший в английском Ковентри, был отменен после начала массовой потасовки, в результате которой несколько людей были госпитализированы.

Как сообщает агентство Daily Mail, на территории арены на протяжении трех дней должны были проходить поединки между лучшими молодыми английскими боксерами, но из-за мастабного конфликта соревнования были отменены.

Бойня на чемпионате по боксу среди юношей в Ковентри

Бойня на чемпионате по боксу среди юношей в Ковентри

На видеозаписях, которые были опубликованы в Twitter, участники побоища бросают друг в друга стулья и используют для защиты всевозможные подручные средства, в том числе и огнетушитель. На одном из фрагментов можно также увидеть, как мужчина с окровавленным лицом держит в руках топор, пытаясь отбиться от летящих в него стульев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, московский турнир по смешанным единоборствам "Битва чемпионов 12" , который прошел на территории "Art&Food Подсолнухи", завершился грандиозной дракой между участниками и зрителями.

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Место
Англия Ковентри
Тег
Драка
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бей посуду, качай люстру!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Minaev Alexey, ой перпутал
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