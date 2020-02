Топор и огнетушитель: в Англии юношеский турнир по боксу закончился кровавой бойней

Юношеский турнир по боксу, проходивший в английском Ковентри, был отменен после начала массовой потасовки, в результате которой несколько людей были госпитализированы.

Как сообщает агентство Daily Mail, на территории арены на протяжении трех дней должны были проходить поединки между лучшими молодыми английскими боксерами, но из-за мастабного конфликта соревнования были отменены.

Regarding the England Boxing National Youth Championships 2020 at the Sports Connexion in Coventry, England Boxing can confirm there will be no further boxing this weekend. pic.twitter.com/d5poN4cVyJ