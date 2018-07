"Толстый ливерпулец": будущий оппонент Усика высказался о бое с украинцем

Некогда чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью готов сразится с абсолютным чемпионом в этой весовой категории украинцем Александром Усиком. Последние два боя "бомбардировщик" (прозвище Беллью), правда, провел в супертяжелом весе против Дэвида Хэя.

Усик после финального поединка Всемирной боксерской суперсерии отметил, что готов подняться в "тяжи", если британец не захочет опускаться в весе.

Usyk I was BORN READY!! Let’s get this done!! 👊