"Толстый ливерпулец": будущий оппонент Усика высказался о бое с украинцем

Некогда чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью готов сразится с абсолютным чемпионом в этой весовой категории украинцем Александром Усиком. Последние два боя "бомбардировщик" (прозвище Беллью), правда, провел в супертяжелом весе против Дэвида Хэя.

Усик после финального поединка Всемирной боксерской суперсерии отметил, что готов подняться в "тяжи", если британец не захочет опускаться в весе.

Usyk I was BORN READY!! Let’s get this done!! 👊 — Tony Bellew (@TonyBellew) 21 липня 2018 р.

"Усик - первый человек, у которого есть все четыре пояса и пояс Ring Magazine, и первым именем своего следующего соперника он называет какого - то толстого ливерпульца. Я не мог в это поверить. Когда я покинул крузервейт два года назад, я сказал, что я лучший в мире, и он, очевидно, верил в то, что я сказал. Как я собираюсь его побеждать? Вырублю конечно же. Удар в бороду все решает. Тут у меня нет других вариантов. Не поймите меня неправильно, я не наивный, и я ни на минуту не считаю, что я лучше, чем Александр Усик, но я могу воспользоваться его ошибками. Меня не волнует, кто что говорит, я куда лучший панчер, чем Мурат Гассиев", - цитирует Беллью Talksport.

По словам британца, переговоры уже начались, а сам поединок, вероятнее всего, пройдет в Англии. Беллью готов завершить карьеру после боя с украинцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, весь боксерский мир восхитился победой Усика над россиянином Гассиевым.