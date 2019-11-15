"Толком не знал": Ломаченко сделал откровенное признание о единственном поражении в карьере

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко признался, что поражение от мексиканца Орландо Салидо стало для него отправной точкой к будущим успехам.

По словам нашего боксера, благодаря тому поединку он получил ценный опыт, который помог ему развиваться в профессионалах.

"Самым сложным поединком, наверное, был бой с Салидо, который я проиграл. Тогда проблема была в том, что я боксировал с чемпионом мира, а я только перешел в профессионалы и, в принципе, не до конца все тонкости профессионального бокса понимал и знал. Можно сказать, что это был горький опыт, который в дальнейшем раскрыл меня как профессионала. Салидо уже завязал с боксом, поэтому реванша не будет", – сказал Ломаченко в эфире радио "Кордон".

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Ломаченко (справа) в бою с Салидо Top Rank

Напомним, в марте 2104 года Василий проиграл Салидо раздельным решением судей (115-113, 113-115, 112-116). При этом мексиканец во время боя несколько раз ударил соперника ниже пояса, однако рефери никак не реагировал на эти нарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный боксерский совет (WBC) выразил восхищение работой отца и тренера Василия Ломаченко Анатолия Николаевича.

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